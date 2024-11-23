У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить

Сенсация из команды Новака Джоковича – его тренером как минимум до конца Australian Open-2025 будет Энди Маррей . Тот самый Маррей, с которым серб встречался 36 раз, разыграл финалы на всех турнирах «Большого шлема», боролся на Олимпиаде и соревновался за первую строчку рейтинга по итогам сезона на ATP Finals-2016.

И тот самый Маррей, с которым Джокович знаком почти всю жизнь.

Они знакомы 25 лет и когда-то общались жестами из-за акцента шотландца

Джокович и Маррей родились с разницей в неделю – британец чуть старше. На турнире они впервые встретились, когда им было по 13 лет – в 2001 году на юниорских соревнованиях во Франции. Маррей победил 6:0, 6:1.

«У него было очень много волос – кучерявых волос. Еще он был довольно бледным. Но даже тогда мы все знали, что Надаль выигрывает все турниры, в которых играет. Он был вундеркиндом», – вспоминал тот момент Джокович.

Британские медиа писали, что Маррей и Джокович сблизились на почве схожей биографии – оба уехали из дома ради тенниса, – но первое время общались жестами. Потому что Джокович знал английский, но не мог разобрать шотландский акцент Энди.

Но в целом дружба была недолгой – Маррей снова уехал в Испанию, Джокович вернулся в Германию, каждый двигался своими путями.

В юниорском туре Маррей был успешнее. Он выиграл US Open и был второй ракеткой мира, а Джокович был только финалистом Australian Open и никогда не поднимался в топ-10.

На пике соперничества общались – но не дружили

В основной тур и Джокович, и Маррей попали в 2005-м. Там уже серб вырвался вперед.

В топ-100 Джокович вошел на три месяца раньше Маррея. В топ-10 – на месяц. Первый «Мастерс» и первый «Большой шлем» он тоже выиграл раньше шотландца.

В 2011-м Джокович рассказывал: «Какое-то время мы не виделись, но за последний год снова сблизились. Мне кажется, Энди сейчас более спокойный – и на корте, и за его пределами. Мы иногда тренируемся вместе, иногда даже играем в футбол. Иногда ходим ужинать.

Приятно видеть, как человек, с которым ты вырос, добивается успеха. И здорово показать людям, что соперники на корте могут быть друзьями».

В 2011-м Маррей и Джокович даже сыграли в паре – вскоре после того, как серб разгромил британца в финале Australian Open.

Правда, уже в 2012-м Джокович рассказывал: «Я не могу дружить с Энди. Он мне очень нравится – но как можно быть лучшим другом с человеком, против которого тебе биться. Это касается меня, Роджера, Рафы и теперь Энди. Мы друг другу нравимся, испытываем взаимное уважение, но логика подсказывает, что мы не можем быть лучшими друзьями и постоянно вместе тусоваться».

Период с 2012-го по конец 2016-го – самый напряженный этап соперничества Джоковича и Маррея, и это, конечно, влияло на их отношения. Например, в 2015-м Новак рассказал, что Энди не пригласил его на свадьбу. Шотландец объяснил это тем, что они с женой хотели обойтись без звезд на церемонии.

В целом Маррей разделял позицию Джоковича о невозможности дружбы. В 2016-м он рассказывал: «В юности отношения были более дружелюбными. Я все равно ему иногда пишу, и мы много обсуждаем разные теннисные проблемы, чтобы сделать спорт лучше. Но дальше этого общение не идет.

Надеюсь, когда мы закончим играть, это изменится. Но трудно быть лучшими друзьями, когда вы играете большие матчи, в которых очень много стоит на кону».

Маррей рассказывал, что они не обсуждают «теннис, рейтинг и наши матчи». Зато они говорили о семье и детях.

***

Отношения Маррея с Джоковичем снова стали более теплыми после того, как британец перенес операцию по замене тазобедренного сустава, а их соперничество перестало быть напряженным.

В этом году Маррей ушел из тура – и Джокович написал трогательное сообщение. Потом серб выиграл Олимпиаду – и Маррей ответил тем же.

А когда серб остался единственным игроком Большой четверки в туре, он сказал: «Не знаю, что об этом думать. Мне все еще нравится соревноваться. Но часть меня ушла вместе с ними… Большая часть меня».

Теперь кусочек этой части вернется вместе с Марреем.

В теории британец может многое дать Джоковичу – потому что у них похожий стиль игры, а Энди очень умный и способен мастерски анализировать соперников. И наверняка сербу будет психологически легче, если рядом с ним будет старый приятель, с которым они столько вместе прошли.

А для Маррея плюс от сотрудничества очевидный – его обозначил Джокович в посте о том, что они будут работать вместе: «Ему все равно не нравилось на пенсии».

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Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press ; Gettyimages /Sean M. Haffey, Clive Brunskill, Michael Regan