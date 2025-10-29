Алькарас о поражении от Норри: «Были брейк-пойнты, которые могли все изменить, но я их загубил простыми ошибками. Уровень – сплошное разочарование»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Кэмерона Норри в Париже.

Он проиграл британцу на старте «Мастерса» 6:4, 3:6, 4:6.

– Вы много работали здесь на корте. Ожидали, что ощущения так подведут?

– Без понятия. Да-да, я много тренировался. Двигался отлично, бил чисто, ощущения были хорошими. И в голове держал все цели, задачи.

Но сегодня, даже в первом сете, который я выиграл, понимал: могу гораздо больше. Во втором попытался прибавить – и стало только хуже.

Надо отдать должное Кэму : он не дал мне ни единого шанса вернуться. Были брейк-пойнты, которые могли все изменить, но я их загубил простыми ошибками. Уровень – сплошное разочарование. Что есть, то есть.

– Как собраться к трем оставшимся турнирам года, если физически сейчас не в форме?

– Пока не знаю. Сделаю все возможное – Турин, Кубок Дэвиса , два ключевых старта впереди. Сейчас просто хочу домой. Там разберемся. Конечно, буду тренироваться, готовиться. Сделаю все возможное, чтобы это не повторилось, – сказал Алькарас на пресс-конференции.