Алькарас о поражении от Норри: «Были брейк-пойнты, которые могли все изменить, но я их загубил простыми ошибками. Уровень – сплошное разочарование»
Он проиграл британцу на старте «Мастерса» 6:4, 3:6, 4:6.
– Вы много работали здесь на корте. Ожидали, что ощущения так подведут?
– Без понятия. Да-да, я много тренировался. Двигался отлично, бил чисто, ощущения были хорошими. И в голове держал все цели, задачи.
Но сегодня, даже в первом сете, который я выиграл, понимал: могу гораздо больше. Во втором попытался прибавить – и стало только хуже.
Надо отдать должное Кэму: он не дал мне ни единого шанса вернуться. Были брейк-пойнты, которые могли все изменить, но я их загубил простыми ошибками. Уровень – сплошное разочарование. Что есть, то есть.
– Как собраться к трем оставшимся турнирам года, если физически сейчас не в форме?
– Пока не знаю. Сделаю все возможное – Турин, Кубок Дэвиса, два ключевых старта впереди. Сейчас просто хочу домой. Там разберемся. Конечно, буду тренироваться, готовиться. Сделаю все возможное, чтобы это не повторилось, – сказал Алькарас на пресс-конференции.