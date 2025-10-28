Зверев о возвращении на топ-уровень: «Сейчас просто рад быть здоровым. Многие возрастные игроки меня поймут»

Александр Зверев объяснил, почему всегда хорошо проводит концовку сезона.

На прошлой неделе он дошел до финала в Вене, где уступил Яннику Синнеру (6:3, 3:6, 5:7).

– Ты часто хорошо заканчиваешь сезон: дважды выигрывал итоговый, победил в Париже в прошлом году, вышел в финал в Вене на прошлой неделе. С чем, по-твоему, связано то, что ты сохраняешь форму, когда многие другие игроки уже выгорают к концу длинного сезона?

– В этом году все немного иначе. Долгое время я был не в лучшей физической форме – еще до Вены и последние пару месяцев. Поэтому сейчас я просто рад быть здоровым. Думаю, это ощущение отражается и на моей игре. Многие возрастные игроки меня поймут. Играть без боли – это невероятное ощущение, которое часто недооценивают (улыбается) .

Сейчас я просто получаю удовольствие от тенниса и надеюсь, что смогу продолжить показывать такие же результаты, как на прошлой неделе, – сказал Зверев на пресс-конференции.

