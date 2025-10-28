11

Алькарас впервые с марта проиграл раньше финала

Карлос Алькарас проиграл Кэмерону Норри во втором круге в Париже – 6:4, 3:6, 4:6.

Он провел первый официальный матч с конца сентября, когда обыграл Тэйлора Фрица в финале пятисотника в Токио.

По ходу матча испанец допустил 54 невынужденные ошибки. Он впервые с марта проиграл раньше финала. Также прервалась его 17-матчевая победная серия на «Мастерсах».

Алькарас 16-й раз в карьере проиграл матч уровня ATP, в котором взял первый сет. При этом он выиграл 232 матча, в которых брал первую партию.

Кроме того, испанец потерпел всего восьмое поражение в этом сезоне (провел 75 матчей) и всего второй раз проиграл первый же матч на турнире (первый был на «Мастерсе» в Майами).

Теперь Норри сыграет с Артуром Риндеркнешем или Валентином Вашеро.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
