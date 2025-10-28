Фонсека о проблемах со спиной: «Ничего серьезного, один сеанс с физио – и все в порядке»

Жоао Фонсека рассказал о травме спины, полученной в матче с Денисом Шаповаловым.

По ходу третьего сета он брал медперерыв. В итоге бразилец обыграл канадца со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

– Расскажите, как спина? Что чувствуете перед завтрашним матчем?

– Все нормально. Теннис такой: неделя за неделей переключаешь голову, и всегда бывают легкие недомогания, мелкие травмы. У меня была небольшая скованность, но ничего серьезного. Один сеанс с физио – и все в порядке. Уже чувствую себя лучше. Завтра выйду свежим и буду биться до конца.

– Следующий соперник – Хачанов. Какие ожидания от этой встречи?

– Все знают, какой он игрок. Может победить любого. Он сеяный, знает, как играть на таких турнирах. Это наша первая встреча, так что я в предвкушении. Мы много работаем, чтобы играть против таких парней. Завтра отдам все силы, – сказал Фонсека на пресс-конференции.