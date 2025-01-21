Джокович о работе с Марреем: «С каждым днем чувствую все большую связь с Энди»
Они начали работать в межсезонье.
На Australian Open серб вышел в полуфинал, где встретится с Александром Зверевым.
– В конце ты подошел к Энди. Это первая большая проверка с новым тренером. Насколько ты доволен тем, как она прошла?
– Мне показалось, что нужно это сделать в конце матча. С каждым днем я чувствую все большую связь с Энди. Каждый день мы сталкиваемся с трудностями – люди, конечно, этого не видят. Мы стараемся брать максимум от каждого дня и расти вместе. Он отдает всего себя моей карьере и этому турниру.
Так что это был жест благодарности, уважения к нему и тому, что он был там, когда не обязан был этого делать. Он согласился работать со мной, он на 100% поддерживает меня и всю команду и делает все возможное, чтобы у нас все получилось.
Это была огромная победа для всех нас, включая Энди и меня, победа для наших отношений. Поэтому я обратился к нему, я очень благодарен за то, что он со мной.
Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?
Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!
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