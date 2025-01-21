Джокович о работе с Марреем: «С каждым днем чувствую все большую связь с Энди»

Новак Джокович поблагодарил Энди Маррея после победы над Карлосом Алькарасом.

Они начали работать в межсезонье.

На Australian Open серб вышел в полуфинал, где встретится с Александром Зверевым.

– В конце ты подошел к Энди. Это первая большая проверка с новым тренером. Насколько ты доволен тем, как она прошла?

– Мне показалось, что нужно это сделать в конце матча. С каждым днем я чувствую все большую связь с Энди. Каждый день мы сталкиваемся с трудностями – люди, конечно, этого не видят. Мы стараемся брать максимум от каждого дня и расти вместе. Он отдает всего себя моей карьере и этому турниру.

Так что это был жест благодарности, уважения к нему и тому, что он был там, когда не обязан был этого делать. Он согласился работать со мной, он на 100% поддерживает меня и всю команду и делает все возможное, чтобы у нас все получилось.

Это была огромная победа для всех нас, включая Энди и меня, победа для наших отношений. Поэтому я обратился к нему, я очень благодарен за то, что он со мной.

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?

Это не сон – Маррей правда тренирует Джоковича!