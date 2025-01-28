Тони Надаль не удивлен, что Джоковича освистали на Australian Open: «Долгое время зрели сомнения насчет правдивости его травм»

Тони Надаль высказался о травме Новака Джоковича на Australian Open.

В пятницу Джокович снялся с полуфинала Australian Open, проиграв первый сет Александру Звереву, и рассказал , что у него надрыв мышцы. На следующий день серб выложил снимок МРТ в соцсети, чтобы опровергнуть слухи о симуляции.

«Еще один вопрос – почему на трибунах были такие протесты? Во-первых, я понимаю, что болельщики показали свое разочарование и злость из-за того, что их лишили представления, на которое они рассчитывали, заплатив за билеты.

Вторая и, пожалуй, главная причина – долгое время зрели сомнения насчет правдивости травм Новака из-за его гримас и театральности.

Когда игроки сталкиваются с физическими проблемами в таком матче, обычно они до последнего откладывают решение об отказе.

Они вызывают физио, тяжело проводят несколько геймов, играя с ограничениями, и только затем осознают неизбежное и решают сняться.

Несколько раз мы наблюдали подобные представления от Новака – когда он использовал выражения лица и язык тела, которые противоречили тому, что он показывал на корте. Это и заставляет усомниться в реальности его проблем», – написал Надаль в колонке для El Pais.

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open

14 фактов о феноменальном долголетии Новака Джоковича