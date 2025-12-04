  • Спортс
  Мама Циципаса: «Отношения с Бадосой Стефаносу дались нелегко. Они изначально были сложными»
1

Мама Циципаса: «Отношения с Бадосой Стефаносу дались нелегко. Они изначально были сложными»

Мама Циципаса высказалась о его расставании с Бадосой.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала, как ее сына пережил расставание с Паулой Бадосой.

Грек и испанка начали встречаться в мае 2023 года, в мае 2024-го они объявили о расставании, но спустя три недели снова были вместе. В июле 2025-го пара окончательно рассталась. 

– Среди болельщиков и в медиа бытует мнение, что отношения с Бадосой его, с одной стороны, сильно отвлекали, а с другой стороны – расставание очень ударило по нему психологически. Как вы – как его мама – оцениваете влияние этих отношений на его карьеру и нынешний кризис?

– В совокупности все это безусловно так.

Когда я в юности сама была профессиональной теннисисткой, мне казалось, что мужчина не должен так эмоционально реагировать. Даже не эмоционально – а душевно. Почему-то мне так казалось. А выясняется, что мужчины, может быть, в этом вопросе еще более щепетильны.

Мне бы не очень хотелось в это вдаваться, потому что у меня есть договоренность с командой. Самый корректный ответ будет: отношения ему дались нелегко.

– Для него это был первый опыт продолжительных и серьезных отношений?

– Нет, до Паулы у него была девушка, наполовину гречанка, Теодора Петалас. Они с ней не настолько часто мелькали в медиапространстве, потому что она не публичный человек. Но я много раз видела их фотографии – например, у младших детей, у которых есть инстаграм.

У меня-то нет никаких социальных сетей, кроме вотсапа.

– Я это спрашиваю к тому, что, может быть, отношения с Бадосой на него так сильно повлияли, потому что на этапе личностного становления, когда люди проходят первые влюбленности, первые романы, он занимался теннисом. И поэтому сейчас его так прибило.

– Безусловно, это были интересные отношения. Это не были какие-то обычные, тусклые, каждодневные отношения – потому что они проходили на расстоянии.

И они оба вошли в эти отношения, будучи травмированными – и страдали от физической боли. Когда они начали встречаться, Паула вообще не играла из-за травмы спины.

Отношения изначально были сложными.

– Понимаю, что вы не можете вдаваться в детали, но, возможно, одну историю вы можете прояснить. В прошлом году, когда они впервые на короткое время расстались, была гипотеза, что это случилось, потому что Стефанос отказался завершить карьеру вместе с Бадосой.

– Это совершенно выдуманная информация.

Наверное, у Паулы были планы. Возможно, в эти планы входило завершение карьеры – но не тогда, когда они были вместе. Я точно знаю, что она продолжала тренироваться.

Другое дело, что, возможно, у нее появился запасной парашют и она понимала, что с этими отношениями у нее есть выбор. Но о том, чтобы завершать теннисную карьеру, даже речи не шло, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’. 

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
