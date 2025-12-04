Вондроушова возмутилась несанкционированным визитом допинг-офицера и раскритиковала WTA, ITIA и WADA

Вондроушова пожаловалась на незапланированный визит допинг-офицера.

Чемпионка «Уимблдона »-2023 Маркета Вондроушова пожаловалась, что допинг-офицер пришел к ней домой в неположенное время.

«Каждый день от нас требуется быть дома для допинг-контроля в течение одного конкретного часа. Я придерживаюсь этого правила – каждый день без исключений. Однако сегодня вечером контролер пришел в 20:15 и сказал мне, что неважно, какое время я указала – надо сдать пробу прямо сейчас. Когда я ответила, что это вне моего контрольного окна и он серьезно вторгся в мое личное пространство, мне сказали: «Такова жизнь профессионального спортсмена».

Это нормально, когда допинг-офицер сидит в твоей гостиной поздно вечером и ждет, пока ты пописаешь? Речь не о попытке избежать тестирования – речь об уважении. Об уважении к правилам, которых мы придерживаемся, и к частной жизни, на которую имеем право после долгого дня тренировок и соревнований.

Правила должны применяться для всех. Даже для тех, кто требует их исполнения», – написала Вондроушова в сторис инстаграма, отметив аккаунты WTA , ITF и WADA.