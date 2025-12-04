Чесноков о смене гражданства Потаповой: «Вряд ли она будет претендовать на самые высокие награды, но все равно очень жаль»

Чесноков высказался о смене спортивного гражданства Потаповой.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал смену спортивного гражданства Анастасии Потаповой .

Сегодня стало известно, что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.

«Печально, что Потапова решила представлять Австрию. Возможно, она не лидер нашего женского тенниса, но она входит в топ-100, и любой человек, который занимается профессиональным спортом, понимает, что это получается далеко не у каждого.

Вряд ли она будет претендовать на самые высокие награды, но все равно очень жаль, что так произошло», – цитирует Чеснокова ТАСС.

