Медведев о том, не давят ли на него неудачные результаты на ТБШ в 2025 году: «Достаточно одного сильного результата – и все давление уйдет»

Медведев считает победу в Алматы одним из лучших моментов сезона.

13-я ракетка мира Даниил Медведев назвал лучшие и худшие моменты прошедшего сезона.

– Могли бы назвать самый счастливый момент сезона и самый неприятный?

– Счастливых было несколько. Надо вспомнить титул в Алматы. Конечно, считаю, что важнее сыграть в финале «Мастерса» или турнира «Большого шлема», которых у меня в этом году не было, чем стать лучшим на турнире ATP 250. Но это все равно трофей. Тем более, в 2024-м у меня нет победных финалов. Плюс в Казахстан первый раз поехали на соревнования всей семьей. Еще мне удалась китайская серия, где было подряд два полуфинала и четвертьфинал.

А худший – у меня было очень много плохих матчей. Один выбрать не смогу. Если говорить о худшем турнире, то, наверное, назову US Open . Именно после него пошли изменения в команде. Надо было что-то менять и в себе, и вокруг. Потому что действительно по всем фронтам матч вышел тяжелый. Все это надо забыть и идти с новыми силами в 2026-й.

– На вас не давит ситуация, что вы не очень удачно выступили именно на турнирах «Большого шлема» в 2025-м, выиграв всего один матч? На этом фоне нет боязни перед Australian Open-2026?

– Все относительно. Прекрасно знаю, как это работает. Достаточно одного сильного результата на «Шлемах» – и все давление уйдет. При этом я достаточно неплохо выглядел на «Мастерсах». Если не ошибаюсь, занял седьмое место по очкам именно на турнирах ATP 1000 в этом году. Поэтому к старту нового сезона подхожу исключительно с позитивом.

Знаю, как играть турниры «Большого шлема». Всегда получаю особое удовольствие от этого. Да, не очень вышло в этом году, буду стараться показать себя в следующем, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

