Юлия Сальникова: «История Горана Иванишевича как тренера начинается и заканчивается на игроке по имени Новак Джокович. Он полностью в нем растворился»

Мама Циципаса высказалась о расставании сына с тренером Иванишевичем.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова объяснила, почему не сложилось сотрудничество сына с Гораном Иванишевичем .

Чемпион «Уимблдона»-2001 работал в команде грека с конца мая по июль этого года. После «Уимблдона» Иванишевич дал интервью, где сказал : «В жизни не видел менее подготовленного игрока. Даже с больным коленом я готов в три раза лучше, чем он».

– Если говорить о других аспектах тяжелого периода, который сейчас переживает Стефанос, то встает тренерский вопрос. Почему после увольнения отца в середине прошлого года у него не получилось найти другого тренера, с которым он бы сработался?

– Я буду в этом вопросе чересчур прямой. Я вам скажу, что ни у одного тренера не получилось бы работать со Степой. Потому что тот порядок работы, который был у них с его папой, был если не уникальным, то очень своеобразным. Только через их совместное восприятие игры Степа мог выдавать серьезные результаты.

Поверьте мне на слово, все тренеры, которые работали со Степой в одиночку, не смогли принести результат. Лучшие результаты были у Марка Филиппуссиса – но когда они работали вместе с Апостолосом. Команда двух тренеров. А потом Марк, скажем так, потерялся, потому что предложил Степе работу один на один. И это продлилось очень недолго.

Игрок теряет ощущения на корте. Теряет физическую базу. Это все надо поддерживать во время турниров. При интенсивной игре на турнирах техника немножко меняется, она страдает, ее надо постоянно держать под контролем. Технику ударов, технику работы ног.

– Почему не получилось выстроить профессиональные отношения с Гораном Иванишевичем?

– Потому что Горан Иванишевич и не собирался их выстраивать. История Горана Иванишевича как тренера начинается и заканчивается на игроке по имени Новак Джокович . Он полностью в нем растворился. Я это видела. Меня это потрясло.

Он относился к Джоковичу как к дорогому человеку, которому требуется всесторонняя помощь. Иванишевич ради Джоковича был готов на любые подвиги, готов был исполнять любые прихоти. И меня это подкупило.

Оказалось, что это была иллюзия. Наблюдая эти отношения, я наивно решила, что они могут быть такими и со следующим игроком. Но такая любовь происходит один раз в жизни, человек не может это повторить.

Нельзя было на это покупаться.

– Как принималось решение о работе с Иванишевичем?

– Это была моя идея.

– Вы посоветовали Стефаносу…

– Не просто посоветовала – я настаивала. И вину я беру полностью на себя. Вину в том, что это был неправильный выбор. Ведь даже та команда, которая работала со Стефаносом накануне начала работы с Иванишевичем, приносила ему больше пользы, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’.

