  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Юлия Сальникова: «История Горана Иванишевича как тренера начинается и заканчивается на игроке по имени Новак Джокович. Он полностью в нем растворился»
4

Юлия Сальникова: «История Горана Иванишевича как тренера начинается и заканчивается на игроке по имени Новак Джокович. Он полностью в нем растворился»

Мама Циципаса высказалась о расставании сына с тренером Иванишевичем.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова объяснила, почему не сложилось сотрудничество сына с Гораном Иванишевичем.

Чемпион «Уимблдона»-2001 работал в команде грека с конца мая по июль этого года. После «Уимблдона» Иванишевич дал интервью, где сказал: «В жизни не видел менее подготовленного игрока. Даже с больным коленом я готов в три раза лучше, чем он».

– Если говорить о других аспектах тяжелого периода, который сейчас переживает Стефанос, то встает тренерский вопрос. Почему после увольнения отца в середине прошлого года у него не получилось найти другого тренера, с которым он бы сработался?

– Я буду в этом вопросе чересчур прямой. Я вам скажу, что ни у одного тренера не получилось бы работать со Степой. Потому что тот порядок работы, который был у них с его папой, был если не уникальным, то очень своеобразным. Только через их совместное восприятие игры Степа мог выдавать серьезные результаты.

Поверьте мне на слово, все тренеры, которые работали со Степой в одиночку, не смогли принести результат. Лучшие результаты были у Марка Филиппуссиса – но когда они работали вместе с Апостолосом. Команда двух тренеров. А потом Марк, скажем так, потерялся, потому что предложил Степе работу один на один. И это продлилось очень недолго.

Игрок теряет ощущения на корте. Теряет физическую базу. Это все надо поддерживать во время турниров. При интенсивной игре на турнирах техника немножко меняется, она страдает, ее надо постоянно держать под контролем. Технику ударов, технику работы ног.

– Почему не получилось выстроить профессиональные отношения с Гораном Иванишевичем?

– Потому что Горан Иванишевич и не собирался их выстраивать. История Горана Иванишевича как тренера начинается и заканчивается на игроке по имени Новак Джокович. Он полностью в нем растворился. Я это видела. Меня это потрясло.

Он относился к Джоковичу как к дорогому человеку, которому требуется всесторонняя помощь. Иванишевич ради Джоковича был готов на любые подвиги, готов был исполнять любые прихоти. И меня это подкупило.

Оказалось, что это была иллюзия. Наблюдая эти отношения, я наивно решила, что они могут быть такими и со следующим игроком. Но такая любовь происходит один раз в жизни, человек не может это повторить.

Нельзя было на это покупаться.

– Как принималось решение о работе с Иванишевичем?

– Это была моя идея.

– Вы посоветовали Стефаносу…

– Не просто посоветовала – я настаивала. И вину я беру полностью на себя. Вину в том, что это был неправильный выбор. Ведь даже та команда, которая работала со Стефаносом накануне начала работы с Иванишевичем, приносила ему больше пользы, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’. 

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoСтефанос Циципас
logoГоран Иванишевич
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Циципаса о его травме спины: «Он долго жил и играл с этой проблемой»
4 декабря, 07:10
Главные новости
Де Минаур о Синнере: «Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают – они от него отскакивают»
сегодня, 18:04
Итоговый турнир UTS. Де Минаур выиграл титул, Рублев уступил в 1/2 финала
сегодня, 17:48
Рахимова выиграла титул на первом турнире после объявления о смене гражданства
сегодня, 16:25
Энди Маррей: «Сейчас я не играю в теннис ради удовольствия, и я очень этому рад»
сегодня, 14:30
Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Я знаю, что выиграю этот матч»
сегодня, 13:44
Звонарева проиграла оба финала на 100-тысячнике ITF в Дубае
сегодня, 13:10
Соболенко обыграла Осаку в выставочном матче на Atlanta Cup
сегодня, 12:23
Синнер с девушкой приехал на Гран-при в Абу-Даби
сегодня, 11:55Фото
Тони Надаль о Рафаэле: «Наши отношения больше похожи на дружеские, чем на отношения дяди и племянника»
сегодня, 09:26
Хачанов посетил боксы «Хааса» на Гран-при в Абу-Даби
сегодня, 08:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото