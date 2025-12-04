Мама Циципаса о его конфликте с отцом и тренером: «Это была подростковая реакция. Хотя ему и было 25 лет»

Мама Циципаса о возобновлении его сотрудничества с отцом: они договорились.

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова высказалась о конфликте сына с отцом, который с детства был его тренером.

Напомним, в августе 2024-го Циципас объявил, что отец больше не будет его тренировать. Позже Стефанос объяснил, что из-за совместной работы им было «трудно выстраивать обычные отношения отца и сына». Однако после расставания с Гораном Иванишевичем в июле 2025-го Циципас вернул в команду отца.

– Какие сейчас у Стефаноса рабочие отношения с отцом?

– Они договорились. Им удалось договориться. Пауза пошла на пользу обоим.

При всем моем почтении к работе Апостолоса и при том, что в моих интересах, чтобы они продолжали и не расставались, я понимала, что пауза поможет им возродиться и найти новый подход. Так и получилось.

Апостолос многое понял и ко многому поменял отношение. Степа повзрослел и стал более твердым в своих позициях, в общении.

– Какие проблемы у них были в отношениях, когда они расставались? Что удалось преодолеть?

– Между ними было огромное напряжение – не только на корте, но и в жизни. В какой-то степени это было проблемой Апостолоса – потому что он старше. Он видел Степу таким, каким хотел видеть. Но заблуждался. Настоящий образ Степы от него постоянно куда-то уходил.

А Степа тоже личность, тоже человек. И когда он в очередной, сто двадцать пятый, раз оказался в некомфортной и эмоциональной обстановке рядом с тренером, отцом, у него произошел взрыв. Это был действительно взрыв. Совершенно подростковый момент.

И для греков это было как разрыв атомной бомбы, потому что греки ценят семейные отношения. Почему я про это сейчас говорю? Мы живем в этой стране, и здесь этот вопрос постоянно обсуждался: «Ну как же так, нужно держаться вместе несмотря ни на что. Это же семья. Не надо выносить это в медийное пространство».

Но Степа уже не мог. Может быть, он и понимал, что это неправильно, но у него произошла подростковая, неосознанная и абсолютно неконтролируемая реакция. Хотя ему на тот момент было 25 лет. Но он все равно в каких-то аспектах жизни пребывал в состоянии подростка, а не взрослого.

– В тему подростковости. Опять же, распространенное мнение по поводу их отношений – им стоило расстаться раньше. Возможно, временно. Но это помогло бы ему повзрослеть. Как вы считаете?

– Так именно это и произошло. В 25 лет Степа посоветовал папе отойти в сторону. И что? Мы увидели результаты. Точно так же было бы, сделай он это в 23 года или в 20. Было бы еще хуже. Он бы рассыпался.

Понимаете, Степина манера тенниса основана не на том, чтобы проходить через сумасшедшие нагрузки. А любой тренер со стороны предлагает именно это.

Его порядок работы на корте более хитроумный. Ему нужна более мягкая нагрузка, но более качественная. Папа был знаменит тем, что никогда не заканчивал тренировку, чтобы какой-то элемент в игре Степы не был отшлифован.

Я так говорю не потому, что я его мама. Я в первую очередь любитель тенниса. И когда Степа показывал лучшую игру, мне это напоминало симфонию. Начинается музыка, она развивается, продолжается и так же красиво заканчивается. Лучшие его матчи были такими.

Потом у него накопилась нагрузка – ментальная и эмоциональная, и ему уже было трудно всегда сохранять именно этот образ тенниса. Но смысл его игры в этом.

Это удар справа, который помогал ему держать всю эту симфонию и вокруг него развивать игру. Его подача в лучшие годы. Хотя, видите, она стоила ему травмы – то есть она была неидеальной.

Подача – единственное, над чем бились все и не смогли достичь больших результатов. Эта трагедия, невозможность переломить техническое исполнение подачи, может быть связано, кстати, с недостатком знаний Апостолоса. Может быть. Все же он не профессиональный игрок, а академический тренер, он все этапы проходил через обучение.

А может быть, дело в том, что Степа не мог это воспринять. У всех людей разные возможности. Кто-то очень хорошо обрабатывает мяч внизу, кто-то на середине тела, кто-то – наверху. И Степе нюансов на подаче не хватало.

Мы все понимали, что у него несовершенное движение. Говорили об этом аж с 2018 года. И раз на то пошло, нагрузку и ответственность надо распределять на всю команду. У него же есть тренер по физподготовке, которого он обожает. Можно претензии предъявлять и ему, потому что эту проблему изначально должны были поднять на занятиях по физподготовке. А сколько я ни просила отработать движение на подаче, этого либо не делали, либо делали неправильно.

В итоге нам все это сильно аукнулось, когда мы поняли, что спина совсем разваливается, – сказала Сальникова в интервью Спортсу’’.

