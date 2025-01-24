Джокович о том, что Макинрой и Беккер намекали на его симуляцию перед полуфиналом AO: «Проще судить и критиковать, чем понимать»
Новак Джокович ответил критикам, которые считали, что он симулировал травму.
Джокович прокомментировал мнение Джона Макинроя, который намекнул, что серб мог использовать травму как тактический прием по ходу матча с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open.
Мысль Макинроя также поддержал Борис Беккер.
«Честно говоря, не видел этих комментариев, поэтому не могу высказать свое мнение. Могу сказать, что гораздо проще судить и критиковать, чем понимать. Это мой жизненный урок», – сказал Джокович на пресс-конференции с сербскими журналистами.
В итоге Джокович снялся с полуфинала из-за травмы левого бедра.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
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