Джокович о том, что Макинрой и Беккер намекали на его симуляцию перед полуфиналом AO: «Проще судить и критиковать, чем понимать»

Новак Джокович ответил критикам, которые считали, что он симулировал травму.

Джокович прокомментировал мнение Джона Макинроя, который намекнул, что серб мог использовать травму как тактический прием по ходу матча с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open.

Мысль Макинроя также поддержал Борис Беккер.

«Честно говоря, не видел этих комментариев, поэтому не могу высказать свое мнение. Могу сказать, что гораздо проще судить и критиковать, чем понимать. Это мой жизненный урок», – сказал Джокович на пресс-конференции с сербскими журналистами.

В итоге Джокович снялся с полуфинала из-за травмы левого бедра.

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open