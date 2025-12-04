  • Спортс
  • Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, Соболенко – 2-я, в топ-15 – десять теннисисток (Sportico)
2

Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира за 2025-й.

Третья ракетка мира Коко Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года. Список опубликовал портал о спортивном бизнесе Sportico.

Американка заняла первое место третий год подряд. 

В топ-15 вошли:

1. Коко Гауфф (теннис) – $31 млн (8 млн призовых и 23 млн маркетинговых доходов);

2. Арина Соболенко (теннис) – $30 млн (15 и 15);

3. Ига Швентек (теннис) – $23,1 млн (10,1 и 13);

4. Гу Айлин (фристайл) – $23 млн (0,02 и 23);

5. Циньвэнь Чжэн (теннис) – $20,6 млн (1,6 и 19);

6. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $16,1 млн (0,114 и 16);

7. Нелли Корда (гольф) – $14,7 млн (2,8 и 11);

8. Мэдисон Киз (теннис) – $13,4 млн (4,4 и 9);

9. Елена Рыбакина (теннис) – $12,6 млн (8,6 и 4);

10. Наоми Осака (теннис) – $11,1 млн (2,5 и 10);

11. Симона Байлс (спортивная гимнастика) – $11 млн (0 и 11);

12. Аманда Анисимова (теннис) –  $10,8 млн (7,3 и 3,5);

13. Джессика Пегула (теннис) – $10,4 млн (5,5 и 5);

14. Винус Уильямс (теннис) – $10,2 млн (0,219 и 10);

15. Джино Титикул (гольф) – $10,1 млн (7,6 и 2,5).

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sportico.com
