Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года, Соболенко – 2-я, в топ-15 – десять теннисисток (Sportico)
Третья ракетка мира Коко Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2025 года. Список опубликовал портал о спортивном бизнесе Sportico.
Американка заняла первое место третий год подряд.
В топ-15 вошли:
1. Коко Гауфф (теннис) – $31 млн (8 млн призовых и 23 млн маркетинговых доходов);
2. Арина Соболенко (теннис) – $30 млн (15 и 15);
3. Ига Швентек (теннис) – $23,1 млн (10,1 и 13);
4. Гу Айлин (фристайл) – $23 млн (0,02 и 23);
5. Циньвэнь Чжэн (теннис) – $20,6 млн (1,6 и 19);
6. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $16,1 млн (0,114 и 16);
7. Нелли Корда (гольф) – $14,7 млн (2,8 и 11);
8. Мэдисон Киз (теннис) – $13,4 млн (4,4 и 9);
9. Елена Рыбакина (теннис) – $12,6 млн (8,6 и 4);
10. Наоми Осака (теннис) – $11,1 млн (2,5 и 10);
11. Симона Байлс (спортивная гимнастика) – $11 млн (0 и 11);
12. Аманда Анисимова (теннис) – $10,8 млн (7,3 и 3,5);
13. Джессика Пегула (теннис) – $10,4 млн (5,5 и 5);
14. Винус Уильямс (теннис) – $10,2 млн (0,219 и 10);
15. Джино Титикул (гольф) – $10,1 млн (7,6 и 2,5).
