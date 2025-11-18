Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
21-я ракетка мира Диана Шнайдер представила третий комплект формы «Акрона». Клуб из Тольятти сыграет в ней против «Сочи» 21 ноября на «Солидарность Самара Арене».
Также в капсульную коллекцию мерча вошли бандана, сумка, теннисный мяч и шарф. Широкая линия на этих аксессуарах символизирует футбол, тонкая – теннис.
Шнайдер также проведет автограф-сессию перед началом матча 16-го тура Мир РПЛ.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @firstandredcom
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости