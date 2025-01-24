Джокович о травме: «Это надрыв мышцы. Если бы я выиграл первый сет, то попробовал бы провести еще несколько геймов, но становилось все хуже и хуже»
Проиграв первый сет Александру Звереву на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра.
«Это надрыв мышцы. Два года назад я смог справиться с подобной травмой, она меня не так сильно беспокоила. В этот раз не получилось.
Я сделал все возможное, но к концу первого сета боль становилась все сильнее и сильнее. Я уже не мог ее терпеть. Неприятная концовка, но я старался.
Если бы я выиграл первый сет, то попробовал бы провести еще несколько геймов. Но мне становилось все хуже и хуже. Даже если бы я выиграл первый сет, мне было бы очень сложно физически держаться с ним в розыгрышах еще 2-3 часа. К сожалению, не думаю, что я сегодня был на это способен».
Еще Джоковича спросили, нет ли варианта, что это был его последний Australian Open:
«Я не знаю. Возможно. Посмотрим, как сложится сезон. Но я хочу продолжать. Если я буду здоров, в форме и мотивирован, то не вижу причин не приехать».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
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