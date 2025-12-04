Евгений Кафельников: «Что Потапова выиграла для России? Скатертью дорожка»

Кафельников высказался о смене спортивного гражданства Потаповой.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал смену спортивного гражданства Анастасии Потаповой .

Сегодня стало известно , что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.

«Мне не доставляет удовольствия комментировать данную новость. Давать заключение на эту тему? Мне это не нужно. Сменила и сменила – что теперь сделать, плакать что ли? Сильная спортсменка? Что она в своей жизни выиграла для России? Вы не скажете, я тоже не скажу. Поэтому скатертью дорожка», – приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

