Евгений Кафельников: «Что Потапова выиграла для России? Скатертью дорожка»
Кафельников высказался о смене спортивного гражданства Потаповой.
Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников прокомментировал смену спортивного гражданства Анастасии Потаповой.
Сегодня стало известно, что 51-я ракетка мира будет представлять Австрию.
«Мне не доставляет удовольствия комментировать данную новость. Давать заключение на эту тему? Мне это не нужно. Сменила и сменила – что теперь сделать, плакать что ли? Сильная спортсменка? Что она в своей жизни выиграла для России? Вы не скажете, я тоже не скажу. Поэтому скатертью дорожка», – приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».
«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости