  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Карен Хачанов: «Может быть, однажды проведу все межсезонье дома, никуда не буду ездить»
Карен Хачанов: «Может быть, однажды проведу все межсезонье дома, никуда не буду ездить»

Карен Хачанов: отпуск пролетел незаметно: отдыхать – не работать.

18-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, успел ли сделать в отпуске все запланированное.

– Отпуск пролетел незаметно: отдыхать – не работать. С одной стороны, отдохнул, восстановился, и уже прям хотелось начинать тренироваться. С другой стороны, конечно, если бы меня спросили, то я бы еще больше отдохнул, но потом просто тяжелее было бы собирать себя, если честно.

– А все успели из запланированного?

– В принципе, да, но иногда, мне кажется, у меня такие большие планы на отпуск, что надо его немножко пересмотреть, потому что везде хочется съездить. С другой стороны, весь сезон как раз мы ездим, и, может, в какой-то степени стоит даже, наоборот, никуда не летать, а просто побыть дома, вообще без перелетов провести время. Мне даже тренеры говорят, что я столько летаю – лучше бы дома остался. Может быть, однажды так и сделаем.

– Что бы вы изменили в следующем сезоне – возможно, по подготовке, отдыху?

– Да, конечно, всегда надо анализировать, что было хорошо, что было не очень. В любом случае мы, конечно же, становимся взрослее, то есть восстановление для нас очень важно не только между матчами, но и между турнирами. Уже ты себя знаешь. Например, если хорошо сыграл один, два, три турнира – иногда ты набираешь форму, но при этом и устаешь. Поэтому нужно чувствовать себя, календарь планировать. Мне кажется, это очень важно – об этом не раз говорили легендарные теннисисты: и Новак Джокович, и Рафаэль Надаль, и другие. Они все больше и больше после наступления 28 лет этому уделяли внимания. Есть чему поучиться, что добавить, и посмотрим, к чему это приведет, – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
