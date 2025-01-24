Джокович о том, что его освистали на AO: «Я знаю, как работает мое тело, что я чувствую. И знаю, как много я дал этому турниру за последние 20 с лишним лет»

Новак Джокович прокомментировал то, что его освистали на Australian Open.

Это случилось после того, как серб снялся с полуфинала против Александра Зверева из-за травмы бедра.

«Даже не знаю что сказать. Люди пришли, заплатили за билеты, ожидали отличного матча и большой битвы – но этого не получили. С этой точки зрения я могу их понять. Я изо всех сил пытаюсь их понять, но не уверен, что они понимают меня или вообще хотят это сделать.

Я знаю, как работает мое тело, что я чувствую. И знаю, как много я дал этому турниру за последние 20 с лишним лет. Я закончу на этом, чтобы не наговорить лишнего».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open