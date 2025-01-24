Джокович о том, что его освистали на AO: «Я знаю, как работает мое тело, что я чувствую. И знаю, как много я дал этому турниру за последние 20 с лишним лет»
Новак Джокович прокомментировал то, что его освистали на Australian Open.
Это случилось после того, как серб снялся с полуфинала против Александра Зверева из-за травмы бедра.
«Даже не знаю что сказать. Люди пришли, заплатили за билеты, ожидали отличного матча и большой битвы – но этого не получили. С этой точки зрения я могу их понять. Я изо всех сил пытаюсь их понять, но не уверен, что они понимают меня или вообще хотят это сделать.
Я знаю, как работает мое тело, что я чувствую. И знаю, как много я дал этому турниру за последние 20 с лишним лет. Я закончу на этом, чтобы не наговорить лишнего».
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ozmo_sasa
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