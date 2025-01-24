Макинрой о том, что Джоковича освистали на Australian Open: «Никто так не боролся, как он и Рафа Надаль. Такое поведение зрителей абсолютно нелепо»

Джон Макинрой высказался о том, что Новака Джоковича освистали в Австралии.

Это случилось после того, как серб снялся с полуфинала против Александра Зверева из-за травмы бедра.

«Он побеждал здесь 10 раз. Да ладно. Конечно, у него были какие-то проблемы.

Этот парень – боец. Никто так не боролся, как он и Рафа Надаль. И после всего, чего он здесь достиг, такое поведение из-за его отказа выглядит абсолютно нелепым, если честно. Это было почти так же удручающе, как наблюдать за концовкой матча».

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open