Стаббс – зрителям, освиставшим Джоковича после отказа в 1/2 Australian Open: «Это позорище. Человек буквально оставил свое сердце и душу на этом корте»

Рене Стаббс высказалась о том, что Новака Джоковича освистали на Australian Open.

Это случилось после того, как серб снялся с полуфинала против Александра Зверева из-за травмы бедра.

«Мне все равно, что вы думаете о Новаке – любите его или ненавидите. Если вы освистали его сегодня на корте, это позорище. Человек буквально оставил свое сердце и душу на этом корте. Это один из величайших чемпионов Мельбурна, и он травмирован! Подумайте о том, что вы натворили. Позорище!!» – твитнула Стаббс.

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open