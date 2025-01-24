Стаббс – зрителям, освиставшим Джоковича после отказа в 1/2 Australian Open: «Это позорище. Человек буквально оставил свое сердце и душу на этом корте»
Рене Стаббс высказалась о том, что Новака Джоковича освистали на Australian Open.
Это случилось после того, как серб снялся с полуфинала против Александра Зверева из-за травмы бедра.
«Мне все равно, что вы думаете о Новаке – любите его или ненавидите. Если вы освистали его сегодня на корте, это позорище. Человек буквально оставил свое сердце и душу на этом корте. Это один из величайших чемпионов Мельбурна, и он травмирован! Подумайте о том, что вы натворили. Позорище!!» – твитнула Стаббс.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @rennaestubbs
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