Руседски о том, что Джоковича освистали на Australian Open: «Я просто не понимаю неуважения со стороны зрителей»

Грегу Руседски не понравилась реакция зрителей на отказ Новака Джоковича.

Серб снялся по ходу полуфинала Australian Open с Александром Зверевым из-за травмы бедра.

«Я просто не понимаю неуважения со стороны зрителей, которые освистали Новака после отказа в полуфинале. Новак за карьеру играл с таким количеством травм и просто не смог сделать это в этот раз. Ему 37 лет, и он не хотел усугубить травму. Умное решение», – твитнул Руседски.

И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open