Руседски о том, что Джоковича освистали на Australian Open: «Я просто не понимаю неуважения со стороны зрителей»
Грегу Руседски не понравилась реакция зрителей на отказ Новака Джоковича.
Серб снялся по ходу полуфинала Australian Open с Александром Зверевым из-за травмы бедра.
«Я просто не понимаю неуважения со стороны зрителей, которые освистали Новака после отказа в полуфинале. Новак за карьеру играл с таким количеством травм и просто не смог сделать это в этот раз. Ему 37 лет, и он не хотел усугубить травму. Умное решение», – твитнул Руседски.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @GregRusedski1
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