Зверев – зрителям: «Пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Новак отдал этому спорту абсолютно все»
Проиграв первый сет на тай-брейке, серб снялся из-за повреждения левого бедра.
«В первую очередь хочу сказать: ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Знаю, все заплатили за билеты, все хотят увидеть битву, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с порванной мышцей живота, с порванной мышцей бедра. И если он снялся, то значит, он просто не может играть.
Я и не думал, что он снимется. По-моему, первый сет прошел на очень высоком уровне. Но бывают травмы, с которыми становится все тяжелее, чем дольше длится матч. На тай-брейке он двигался уже не так хорошо.
Конечно, я рад выйти в финал Australian Open. Но, с другой стороны, я абсолютно честно говорю, что нет никого в туре, кого я бы уважал больше, чем Новака. Он один из моих самых близких людей в туре. Я всегда могу попросить у него совета – в прошлом году мы много говорили во время турнира в Шанхае, когда у меня был психологически спад после US Open.
Он всегда готов мне помочь. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения».
Также Зверев рассказал, изменилась ли его подготовка к матчу с учетом того, что Джокович был травмирован еще в прошлом матче.
«Не против Новака.
В 2021-м я играл с ним, когда у него был надрыв мышц живота – и он подал 26 эйсов. Сегодня в первом сете я провел один из лучших сетов на турнире и с трудом его выиграл – хотя он был травмирован.
Может быть, я недостаточно хорош. Или Новак слишком хорош».
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