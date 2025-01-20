Синнер о физических проблемах в матче с Руне: «Из-за жары у всех трудности. И когда в плане здоровья есть проблемы, становится еще тяжелее»

Янник Синнер рассказал о физических проблемах в четвертом круге Australian Open.

Он обыграл Хольгера Руне 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, несмотря на недомогание и трясущиеся руки в третьем сете .

«Не хочу слишком много рассказывать о своем состоянии. Мне было не очень хорошо. Думаю, все видели, что у меня были физические проблемы.

Я приехал на стадион как можно позже. Знал, что день будет очень сложным. Мне приходилось играть с очень сложным соперником – но еще и с собой.

Мне кажется, я хорошо справился с ситуацией. Рад, что прошел дальше.

Я поговорил с врачом еще перед выходом на корт, он меня немного обследовал. И после медперерыва мне стало полегче – я уже не был таким бледным.

Условия очень сложные. Вчера было жарко, сегодня тоже жарко. У всех игроков есть трудности. И когда в плане здоровья есть проблемы, становится еще тяжелее.

Врач дал мне лекарства – и мне стало немного лучше».

Синнер – новый Джокович. Умирал на корте, руки колбасило – но победил