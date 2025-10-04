  • Спортс
  • Гауфф после поражения от Анисимовой в 1/2 финала в Пекине: «Я чувствовала, что у меня не было шансов войти в ритм»
Гауфф после поражения от Анисимовой в 1/2 финала в Пекине: «Я чувствовала, что у меня не было шансов войти в ритм»

Коко Гауфф прокомментировала поражение в полуфинале в Пекине.

Третья ракетка мира проиграла Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 2:6.

«Она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня не было шансов войти в ритм. Но это опыт, из которого я сделаю выводы на будущее.

Она точно одна из лучших теннисисток, с которой я когда-либо играла. С ней и с Ариной [Соболенко] тяжело [сражаться], когда их теннис на пике. Сегодня я чувствовала, что что бы я не делала, я не могла войти в игру.

Я хотела бы сыграть лучше сегодня. Я знаю, что мне надо прибавлять в игре, когда я играю с топ-теннисистками вроде Аманды. Мне надо над этим поработать, особенно в следующем сезоне.

Физически я в отличной форме. Я рада и я с нетерпением жду однонедельного тысячника [в Ухани]. В прошлом году мне там понравилось, даже при учете того, что я приехала на турнир уставшей после победы здесь. Но, думаю, тогда мне даже помогло то, что я сыграла два турнира подряд.

В целом турнир в Пекине я оцениваю положительно. Я здорово провела время и на корте, и вне его. Да, я расстроена [поражением]. Я чувствовала себя вполне хорошо, я провела отличную тренировку. Но она просто полностью контролировала матч.

Я думаю, что здесь много моментов, из которых можно извлечь урок. Я понимаю, что мне нужно делать против таких соперниц, как она, в будущем. Сейчас все сводится к тому, чтобы вернуться к тренировкам и постараться воплотить эти вещи в игру», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
