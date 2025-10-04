Рублев после 4-го поражения подряд: «Этот уровень игры выжал из себя все. Либо оставаться и мешкаться где-то в топ-20, либо кардинально все менять»

Андрей Рублев рассказал, почему сейчас работает над изменением игры.

Россиянин проиграл четвертый матч подряд – он не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Шанхае, уступив 173-й ракетке мира Йошихито Нишиоке (6:2, 1:6, 4:6).

– [Ты говоришь], что ты меняешь свою игру, ты меняешь свой стиль – можешь объяснить на пальцах? Тебя уже раскусили, прочитали, поняли, достиг своего лимита, как ты сказал.

– Да.

– Что нового [появляется]?

– Да не то, что меня раскусили, прочитали, а просто этот уровень игры выжал из себя все. Либо оставаться и мешкаться где-то в топ-20, пока не будет все больше и больше молодых, которые тебя будут все дальше и дальше откидывать, либо пробовать кардинально все менять и какой-то шанс себе дать на второй остаток карьеры.

– А что менять?

– Да все. Делать что-то похожее на то, что делал [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас. Больше их матчей надо, получается, смотреть (смеется).

– Может ли удачное выступление в паре немножко сгладить твое послевкусие от одиночки?

– Да нет какого-то послевкусия... Все как есть, так есть. Сейчас самое главное просто с правильной головой правильные вещи делать вне корта и на тренировках. И все, и уже готовиться к следующему сезону.

А пара – как будет, так будет. Выиграем – супер, не выиграем – ничего страшного.

– А на концовку года у тебя какие ощущения? Ты чувствуешь, что из последних сил доживаем вот эти несколько месяцев, недель?

– Нет. Не чувствую, что из последних сил. Какие планы на концовку сезона? Да нет никаких планов. Просто доиграть спокойно, как есть, бороться, пытаться. Если что-то получится вдруг сыграть супер, то вообще отлично. Еще и сыграть до конца сезона что-то классное, какой-то показать результат, это было бы супер.

Но суть это не меняет. Есть задача, которую хочу выполнить – хочу, как я сказал, дать себе на вторую часть карьеры шанс дойти дальше, чем я доходил в первой части карьеры. А для этого нужно все менять. Поэтому хочу дать себе этот шанс, рискнуть, все поставить – и как сложится, так сложится, – сказал Рублев в интервью «Больше!».