  • Носкова одержала вторую победу над топ-10 за неделю и впервые вышла в финал тысячника
Носкова одержала вторую победу над топ-10 за неделю и впервые вышла в финал тысячника

20-летняя Линда Носкова впервые сыграет в финале тысячника.

Она победила в Пекине седьмую ракетку мира Джессику Пегулу – 6:3, 1:6, 7:6(6). В третьем круге она также обыграла №9 мирового рейтинга Циньвэнь Чжэн. Носкова второй раз в карьере обыграла несколько соперниц из топ-10 на одном турнире.

Ранее лучшим результатом чешки на тысячниках был четвертьфинал в Дубае в этом году.

Вообще за этот сезон она провела один финал – на WTA 250 в Праге уступила Мари Бузковой.

В Пекине Носкова поборется за титул с Амандой Анисимовой. У них 1:1 по личным встречам.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
