  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев после выхода в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае: «Я играл в нужный теннис в нужные моменты»
2

Медведев после выхода в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае: «Я играл в нужный теннис в нужные моменты»

Даниил Медведев рассказал, в какой форме сейчас находится.

– Час с небольшим буквально на корте – насколько это идеальная форма Даниила Медведева прямо сейчас, если в процентном соотношении?

– Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, надо выигрывать турниры, надо играть так каждый день. Надо подавать на матч, чтобы у тебя не сводило все тело (улыбается).

Я играю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч. Я играл в нужный теннис в нужные моменты. Где-то надо было атаковать – я атаковал, где-то надо было сыграть глубоко – я играл глубоко, где-то, если надо было подождать, ждал. Поэтому сегодня был отличный матч. Надеюсь продолжать в том же духе.

– Но это от тебя идет или все-таки от соперника, который явно сегодня был не в лучшем состоянии?

– Мне кажется, больше от меня. Потому что если вспомнить мой год, даже первые – допустим, это был Тьен, Беллучи в Роттердаме и Грикспор в Дубае. Я выходил, мне казалось, что люди все в линии попадают, с лета, твинеры. А в один момент я понял: да, это так, но я им даю это сделать. А сегодня я не дал сопернику ничего сделать. Поэтому все зависит от меня, и если я могу показывать хороший теннис, который умею, то люди не смогут попадать в линии и играть в свой лучший теннис. Это и есть моя сила.

– Ты сегодня улыбался на корте. Мне казалось, даже больше, чем обычно. Это хороший знак?

– Я старался про жару не думать (смеется).

Это в Пекине до турнира у меня началось. Нервничал немного. В Ханчжоу хоть и играл хорошо, но проиграл опять обидный матч. И я вспомнил опять, как играл до этого – я всегда очень серьезный на корте, но иногда можно позволить себе один розыгрыш повеселиться. Вот я там твинер даже попытался сыграть. Потому что счет был 40:15, бежишь за укороченным, и так понимаешь, что устанешь. И я думаю – а че? Нужно в меру веселиться. Понятное дело, 99% ты собран каждый мяч, все такое, но если один мяч ты где-то расслабился, это тоже идет на пользу.

– Ты менял еще и тренера по физподготовке. Может быть, потому что соперник был не самый быстрый, но ты очень круто передвигался, с какой-то легкостью. Это работа какая-то новая или пока рановато [делать выводы]?

– Мне кажется, это больше ощущение себя на корте. Потому что в 2021 году я работал с Эриком [Эрнандесом] и двигался нереально. Это больше полное ощущение себя на корте – что ты контролируешь игру, контролируешь корт, контролируешь соперника. Как только ты этого не делаешь, тебе кажется, что ты видишь мяч поздно, что тебе все забивают, все попадают в линии, всем везет. Как только ты начинаешь играть лучше, ничего этого не происходит. В этом и заключается теннис – это обмен энергиями между спортсменами. Ну, в принципе, это любой вид спорта. Нужно, чтобы моя энергия была сильнее, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoATP
logoДаниил Медведев
logoShanghai Rolex Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ухань (WTA). Андреева сыграет с Ястремской или Зигемунд, Александрова – с Мбоко, Калинская может встретиться с Соболенко во 2-м круге
21сегодня, 15:15
Шанхай (ATP). Медведев, Синнер, Музетти, Зверев, Оже-Альяссим, де Минаур вышли в 3-й круг, Хачанов, Рублев, Меньшик выбыли
182сегодня, 14:23
Синнер – в ответ на слова Зверева, что корты замедляют ради него и Алькараса: «Мы с Карлосом не делаем корты»
26сегодня, 13:50
Носкова одержала вторую победу над топ-10 за неделю и впервые вышла в финал тысячника
сегодня, 12:54
Пекин (WTA). 1/2 финала. Пегула проиграла Носковой, Гауфф – Анисимовой
33сегодня, 12:38
Медведев впервые с 2023-го выиграл матч, отдав только 2 гейма
8сегодня, 12:00
Гауфф после поражения от Анисимовой в 1/2 финала в Пекине: «Я чувствовала, что у меня не было шансов войти в ритм»
сегодня, 11:11
Рублев после 4-го поражения подряд: «Этот уровень игры выжал из себя все. Либо оставаться и мешкаться где-то в топ-20, либо кардинально все менять»
17сегодня, 10:24
Александр Зверев: «Я ненавижу, когда корты одинаковые по скорости. А директора турниров к этому стремятся – они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли»
26сегодня, 09:22
Анисимова после победы над Гауфф в Пекине: «Думаю, именно поддержка зрителей помогла мне дойти до финала»
4сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото