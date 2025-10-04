Медведев после выхода в 3-й круг «Мастерса» в Шанхае: «Я играл в нужный теннис в нужные моменты»

Даниил Медведев рассказал, в какой форме сейчас находится.

– Час с небольшим буквально на корте – насколько это идеальная форма Даниила Медведева прямо сейчас, если в процентном соотношении?

– Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, надо выигрывать турниры, надо играть так каждый день. Надо подавать на матч, чтобы у тебя не сводило все тело (улыбается).

Я играю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч. Я играл в нужный теннис в нужные моменты. Где-то надо было атаковать – я атаковал, где-то надо было сыграть глубоко – я играл глубоко, где-то, если надо было подождать, ждал. Поэтому сегодня был отличный матч. Надеюсь продолжать в том же духе.

– Но это от тебя идет или все-таки от соперника, который явно сегодня был не в лучшем состоянии?

– Мне кажется, больше от меня. Потому что если вспомнить мой год, даже первые – допустим, это был Тьен, Беллучи в Роттердаме и Грикспор в Дубае. Я выходил, мне казалось, что люди все в линии попадают, с лета, твинеры. А в один момент я понял: да, это так, но я им даю это сделать. А сегодня я не дал сопернику ничего сделать. Поэтому все зависит от меня, и если я могу показывать хороший теннис, который умею, то люди не смогут попадать в линии и играть в свой лучший теннис. Это и есть моя сила.

– Ты сегодня улыбался на корте. Мне казалось, даже больше, чем обычно. Это хороший знак?

– Я старался про жару не думать (смеется).

Это в Пекине до турнира у меня началось. Нервничал немного. В Ханчжоу хоть и играл хорошо, но проиграл опять обидный матч. И я вспомнил опять, как играл до этого – я всегда очень серьезный на корте, но иногда можно позволить себе один розыгрыш повеселиться. Вот я там твинер даже попытался сыграть. Потому что счет был 40:15, бежишь за укороченным, и так понимаешь, что устанешь. И я думаю – а че? Нужно в меру веселиться. Понятное дело, 99% ты собран каждый мяч, все такое, но если один мяч ты где-то расслабился, это тоже идет на пользу.

– Ты менял еще и тренера по физподготовке. Может быть, потому что соперник был не самый быстрый, но ты очень круто передвигался, с какой-то легкостью. Это работа какая-то новая или пока рановато [делать выводы]?

– Мне кажется, это больше ощущение себя на корте. Потому что в 2021 году я работал с Эриком [Эрнандесом] и двигался нереально. Это больше полное ощущение себя на корте – что ты контролируешь игру, контролируешь корт, контролируешь соперника. Как только ты этого не делаешь, тебе кажется, что ты видишь мяч поздно, что тебе все забивают, все попадают в линии, всем везет. Как только ты начинаешь играть лучше, ничего этого не происходит. В этом и заключается теннис – это обмен энергиями между спортсменами. Ну, в принципе, это любой вид спорта. Нужно, чтобы моя энергия была сильнее, – сказал Медведев в интервью «Больше!».