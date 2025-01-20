У Синнера тряслись руки в третьем сете матча с Руне

Янник Синнер почувствовал недомогание по ходу матча 1/8 финала Australian Open﻿.

При счете 3:2 в третьем сете он вызывал на корт врача . За два гейма до этого у него тряслись руки.

В итоге это не помешало Синнеру взять сет у Хольгера Руне и повести 2:1 по партиям.