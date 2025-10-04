Медведев впервые с 2023-го выиграл матч, отдав только 2 гейма

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

Россиянин победил 91-ю ракетку мира Далибора Сврчину со счетом 6:1, 6:1.

Медведев шестой раз в карьере выиграл матч, отдав только два гейма. Последний раз Медведев такое было на US Open-2023, когда он прошел в первом круге Аттила Балаша со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

На турнире в трехсетовом формате последний раз он выиграл матч, упустив только два гейма, в 2022-м на турнире в Астане. Тогда россиянин со счетом 6:1, 6:1 победил в четвертьфинале Роберто Баутиста-Агута.

За выход в четвертый круг в Шанхае Медведев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.