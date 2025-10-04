Синнер – в ответ на слова Зверева, что корты замедляют ради него и Алькараса: «Мы с Карлосом не делаем корты»

Янник Синнер прокомментировал слова Александра Зверева.

– Сегодня после матча Александр Зверев сказал, что директора турниров стандартизируют корты, замедляют их – чтобы это шло на пользу вам и Карлосу Алькарасу. Как бы вы это прокомментировали?

– Мы с Карлосом не делаем корты. Это не наше решение. Мы стараемся приспособиться к любым условиям. Мне все еще кажется, что каждая неделя немного отличается от предыдущей.

Я отлично играл и тогда, когда корты были быстрее. Но я не занимаюсь их созданием, так что я просто стараюсь адаптироваться и играть настолько хорошо, насколько это возможно. Вот и все, – сказал итальянец на пресс-конференции после выхода в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера