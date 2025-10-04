Александр Зверев: «Я ненавижу, когда корты одинаковые по скорости. А директоры турниров к этому стремятся – они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли»

Александр Зверев раскритиковал скорость покрытий в туре.

У него спросили, как он относится к тому, что в этом году корты в Шанхае стали медленнее.

«Я ненавижу, когда корты все время одинаковые по скорости. И я знаю, что директоры турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, они хотят, чтобы Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас] хорошо играли на каждом турнире.

У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», – заявил немец в интервью на корте после выхода в третий круг.