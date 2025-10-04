  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Александр Зверев: «Я ненавижу, когда корты одинаковые по скорости. А директоры турниров к этому стремятся – они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли»
12

Александр Зверев: «Я ненавижу, когда корты одинаковые по скорости. А директоры турниров к этому стремятся – они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли»

Александр Зверев раскритиковал скорость покрытий в туре.

У него спросили, как он относится к тому, что в этом году корты в Шанхае стали медленнее.

«Я ненавижу, когда корты все время одинаковые по скорости. И я знаю, что директоры турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, они хотят, чтобы Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас] хорошо играли на каждом турнире.

У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», – заявил немец в интервью на корте после выхода в третий круг.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoShanghai Rolex Masters
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoЯнник Синнер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Медведев играет со Сврчиной, Синнер – с Альтмайером, Хачанов встретится с Шаном, Музетти, Зверев, де Минаур вышли в 3-й круг, Рублев, Меньшик выбыли
11142 секунды назадLive
Рублев после 4-го поражения подряд: «Этот уровень игры выжал из себя все. Либо оставаться и мешкаться где-то в топ-20, либо кардинально все менять»
10 минут назад
Пекин (WTA). 1/2 финала. Пегула играет с Носковой, Гауфф проиграла Анисимовой
1719 минут назадLive
Анисимова после победы над Гауфф в Пекине: «Думаю, именно поддержка зрителей помогла мне дойти до финала»
4сегодня, 08:50
Анисимова третий раз вышла в финал тысячника
6сегодня, 08:08
Циципас снялся с «Мастерса» в Шанхае перед началом матча
5сегодня, 07:12
Оже-Альяссим – третий игрок с 250 победами, рожденный в XXI веке
1сегодня, 06:49
Рублев проиграл 4-й матч подряд
16сегодня, 06:37
Циципас о сотрудничестве с отцом: «Мы приспособились к потребностям друг друга и создали подход к совместной работе, которым можно гордиться»
6вчера, 20:55
Надалю присвоили звание почетного доктора Саламанкского университета
6вчера, 20:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото