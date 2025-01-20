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Синнер в матче с Руне взял медперерыв из-за недомогания

Янник Синнер взял медицинский перерыв в четвертом круге AO против Хольгера Руне.

Это произошло при счете 6:3, 3:6, 3:2.

Врачи вышли на корт, чтобы померить давление. После этого они вместе ушли в подтрибунное помещение.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
logoЯнник Синнер
logoAustralian Open
logoATP
logoХольгер Руне
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