Синнер в матче с Руне взял медперерыв из-за недомогания
Янник Синнер взял медицинский перерыв в четвертом круге AO против Хольгера Руне.
Это произошло при счете 6:3, 3:6, 3:2.
Врачи вышли на корт, чтобы померить давление. После этого они вместе ушли в подтрибунное помещение.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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