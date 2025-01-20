Синнер о недомогании в матче с Руне: «У меня было очень странное утро. Я сегодня даже не разминался»
Он обыграл датчанина 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. В третьем сете он брал медперерыв из-за плохого самочувствия.
«Было очень-очень сложно. Я понимал, что у него перед этим были длинные матчи, так что я старался не проседать психологически. Сосредотачивался на своей подаче и старался цепляться за прием.
Поддержка трибун мне очень помогла. Без вас я бы не справился. На 90% это ваша победа.
У меня было очень странное утро. Я сегодня даже не разминался. Даже до матча я знал, что сегодня будет тяжело. По игре все было хорошо, я отлично подвал, выполнял качественные удары – и это придавало мне уверенности для борьбы.
Во время перерыва я поговорил с доктором – и это мне очень помогло. И это показывает, что это турнир с отличной организацией. Здесь заботятся об игроках».
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