Синнер вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в 1/4 финала Australian Open.

В четвертом круге он обыграл Хольгера Руне 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, несмотря на недомогание и трясущиеся руки в третьем сете .

Итальянец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 10-й раз в карьере и третий – в Мельбурне. Он пробился в 1/4 на пятом «Шлеме» подряд.

Синнер стал четвертым теннисистом за последние 30 лет, вышедшим в четвертьфинал на 15 подряд турнирах уровня ATP за исключением итогового. Ранее это делали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

За место в полуфинале действующий чемпион сыграет с Алексом де Минауром или Алексом Микельсеном.