Синнер вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд
Янник Синнер вышел в 1/4 финала Australian Open.
В четвертом круге он обыграл Хольгера Руне 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, несмотря на недомогание и трясущиеся руки в третьем сете.
Итальянец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 10-й раз в карьере и третий – в Мельбурне. Он пробился в 1/4 на пятом «Шлеме» подряд.
Синнер стал четвертым теннисистом за последние 30 лет, вышедшим в четвертьфинал на 15 подряд турнирах уровня ATP за исключением итогового. Ранее это делали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
За место в полуфинале действующий чемпион сыграет с Алексом де Минауром или Алексом Микельсеном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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