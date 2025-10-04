Ухань (WTA). Андреева сыграет с Ястремской или Зигемунд, Александрова – с Мбоко, Калинская может встретиться с Соболенко во 2-м круге
Стали известны результаты жеребьевки WTA 1000 в Ухани.
Мирра Андреева (5) начнет матчем с Даяной Ястремской или Лаурой Зигемунд. Диана Шнайдер (15) и Людмила Самсонова (16) в первом круге встретятся c квалифаерами. Екатерина Александрова (9) сыграет с Викторией Мбоко, Вероника Кудерметова – с Магдаленой Фрех.
Анна Калинская встретится с Ребеккой Шрамковой – в случае победы дальше она поборется с Ариной Соболенко (1).
Ига Швентек (2) во втором круге сыграет с Мари Бузковой или Камилой Осорио (WC)
Полная сетка здесь.
