Руне об 11-минутном медперерыве Синнера: «Он имел на это право. Я в тот момент набрал хороший ход, так что для него расклад был не самым плохим»

Хольгер Руне высказался о медперерыве Янника Синнера в 4-м круге Australian Open.

При счете 6:3, 3:6, 3:2 итальянцу мерили давление, а затем оказывали помощь за пределами корта. Медицинский тайм-аут продолжался 11 минут. В итоге Синнер победил 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 и вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд.

«Он имел на это право. Сегодня было очень жарко – я тоже это чувствовал.

Перерыв был длиннее, чем я ожидал, минут 10 или даже больше. В середине сета это жестко. Но что было, то было. Я в тот момент набрал хороший ход, так что для него расклад был не самым плохим.

Его проверили на корте, а потом судья сказал, что ему нужны дополнительные проверки. После этого он вернулся в огне. Не знаю, что они делали.

А мне было тяжеловато 10 минут сидеть на корте и вариться на жаре. Но ничего не поделаешь. Нужно двигаться дальше и в следующий раз быть умнее. Может быть, ждать за пределами корта. Потому что перерыв получился длинным».

Синнер – новый Джокович. Умирал на корте, руки колбасило – но победил