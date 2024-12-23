Названы двое из трех судей, которые рассмотрят апелляцию WADA по делу Синнера
CAS готовится к рассмотрению апелляции WADA по делу Янника Синнера.
Арбитражная комиссия CAS объявила имена первых двух судей, которые рассмотрят апелляцию WADA по делу первой ракетки мира.
Ранее WADA обжаловало решение ITIA и запросило дисквалификацию Синнера на срок от одного года до двух.
По данным La Gazzetta dello Sport, агентство выбрало 66-летнего израильского юриста Кена Лало. Вторым судьей назначен американец Джеффри Бенц, к которому расположена сторона Синнера. Бенц, входящий в список CAS с 2000 года, ранее помог сократить срок дисквалификации Симоны Халеп.
Третьего арбитра выберет сам Спортивный арбитражный суд.
Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?
CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: gazzetta.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем