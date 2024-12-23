Названы двое из трех судей, которые рассмотрят апелляцию WADA по делу Синнера

CAS готовится к рассмотрению апелляции WADA по делу Янника Синнера.

Арбитражная комиссия CAS объявила имена первых двух судей, которые рассмотрят апелляцию WADA по делу первой ракетки мира.

Ранее WADA обжаловало решение ITIA и запросило дисквалификацию Синнера на срок от одного года до двух.

По данным La Gazzetta dello Sport, агентство выбрало 66-летнего израильского юриста Кена Лало. Вторым судьей назначен американец Джеффри Бенц, к которому расположена сторона Синнера. Бенц, входящий в список CAS с 2000 года, ранее помог сократить срок дисквалификации Симоны Халеп.

Третьего арбитра выберет сам Спортивный арбитражный суд.

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?