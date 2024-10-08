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CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

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Перед US Open стало известно, что у Янника Синнера было две положительных допинг-пробы, за которые его практически не наказали – только аннулировали его результаты на турнире, где он их сдал.

В итоге ВАДА решило оспорить решение теннисного антидопингового трибунала и просит спортивный арбитражный суд CAS дисквалифицировать его на срок от года до двух.

Синнер – далеко не первый теннисист, допинговое дело которого рассмотрит CAS. Как сложились другие громкие теннисные апелляции?

Петр Корда

Изначальный вердикт: простить после положительной пробы на нандролон

Вердикт CAS: дисквалификация на год

Наверное, этот случай больше всего похож на дело Синнера.

В 1998-м Корда выиграл Australian Open, а на «Уимблдоне» сдал положительную пробу. Изначально трибунал ITF решил его не дисквалифицировать, поверив в то, что запрещенный препарат попал в его организм ненамеренно. Наказанием стало только аннулирование результата на «Уимблдоне».

Но после волны недовольства ITF решила оспорить собственное решение в CAS. Корда через британские суды пытался доказать, что это неправомерно, но у него не получилось. В итоге в сентябре 1999-го его дисквалифицировали на год и лишили всех очков и призовых, которые он заработал после положительной пробы.

Еще до объявления о дисквалификации Корда завершил карьеру.

Мария Шарапова

Изначальный вердикт: дисквалификация за мельдоний на 2 года

Вердикт CAS: дисквалификация на 15 месяцев

В 2016 году спортивный арбитраж посчитал, что Шарапова не хотела мошенничать и не несет значительной вины за то, что мельдоний, запрещенный на тот момент совсем недавно, попал в ее организм. Она принимала его 10 лет, и основная вина лежала на ее агенте Максе Айзенбаде – который не прочитал письмо о том, что препарат запретили.

Поэтому ее дисквалификацию сократили.

Симона Халеп

Изначальный вердикт: дисквалификация на 4 года за роксадустат и аномалии в биологическом паспорте

Вердикт CAS: дисквалификация на 9 месяцев

Теннисное антидопинговое агентство ITIA рассматривало дело Халеп почти год – с октября 2022-го по сентябрь 2023-го, – и в процессе у него возникли не только вопросы к положительной пробе, но и к биологическому паспорту теннисистки. По итогам расследования трибунал посчитал, что румынка могла принимать запрещенные препараты в течение года. Поэтому ее дисквалифицировали на четыре.

Почему CAS решил так радикально сократить ее отстранение – не совсем понятно. Полное решение с мотивировочной частью не опубликовано до сих пор – хотя дисквалификацию сократили еще в марте.

Сара Эррани

Изначальный вердикт: дисквалификация на 2 месяца за летрозол

Вердикт CAS: дисквалификация на 10 месяцев

В 2016-м Эррани объяснила положительную допинг-пробу тем, что ее мама уронила лекарства в бульон для тортелини. ITF (которая на тот момент занималась антидопингом в теннисе) в это поверила и отстранила ее по минимуму.

Решение ITF оспаривали и Эррани, и антидопинговое агентство Италии. Теннисистка хотела, чтобы ей вернули выигранные очки и призовые, агентство – чтобы ее наказали строже. В итоге CAS встал на сторону антидопинга.

Ришар Гаске

Изначальный вердикт: дисквалификация на 2 месяца и 15 дней за кокаин

Вердикт CAS: оставить изначальный без изменений

2009 год, в мартовской допинг-пробе Гаске обнаружили кокаин. Уже в июле ему разрешили вернуться к соревнованиям – антидопинговый трибунал ITF принял его версию, что запрещенное вещество попало в его организм через поцелуй со стриптизершей по имени Памела в ночном клубе в Майами.

Этот вердикт оспаривало ВАДА, а еще сама ITF – федерация посчитала, что трибунал нарушил антидопинговые правила, предусматривавшие за ненамеренное нарушение наказание от 12 до 24 месяцев дисквалификации. Но CAS им убедить не удалось, поэтому в силе оставили изначальный приговор.

Сесиль Каратанчева

Изначальный вердикт: дисквалификация на 2 года за нандролон

Вердикт CAS: оставить изначальный без изменений

Каратанчева, которой на момент положительной пробы в 2005-м было 16 лет (и к тому времени она успела выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и побывать 35-й ракеткой мира), пыталась объяснить повышенный уровень нандролона беременностью. Но антидопинговый трибунал провел тест на беременность с использованием другого образца ее мочи – и не нашел подтверждений. Отсюда два года дисквалификации за намеренное нарушение правил.

CAS ее апелляцию тоже отклонил – потому что концентрация нандролона в пробе не соответствовала уровню, который может встречаться на обозначенном ею этапе беременности.

Гильермо Каньяс

Изначальный вердикт: дисквалификация на 2 года за диуретик, который помогает маскировать прием запрещенных препаратов

Вердикт CAS: дисквалификация на 15 месяцев

Аргентинец сдал положительную пробу в 2005-м, когда был восьмой ракеткой мира. По его версии, препарат попал в организм с лекарством от простуды, которые ему дали врачи ATP.

CAS во время апелляции согласился, что нарушение не было намеренным, но сократил дисквалификацию только на 9 месяцев.

Мариано Пуэрта

Изначальный вердикт: дисквалификация на 8 лет за этилефрин

Вердикт CAS: дисквалификация на 2 года

Пуэрту ловили на допинге дважды. В 2003-м у него обнаружили кленбутерол. Он получил дисквалификацию на два года, которую потом сократили до 9 месяцев – поверив, что запрещенный препарат ему дал врач, чтобы бороться с астмой.

В 2005-м Пуэрта вышел в финал «Ролан Гаррос» и проиграл его Рафаэлю Надалю. А после этого сдал еще одну положительную пробу. Поскольку это было второе нарушение, ему выписали на тот момент самую длинную дисквалификацию в истории тенниса – восемь лет. Все его результаты, начиная с «Ролан Гаррос», аннулировали – но при этом его оставили во всех протоколах как финалиста в Париже.

Пуэрта подал апелляцию в CAS и утверждал, что запрещенный препарат попал в его организм из стакана, в котором его жена разводила кардиостимулятор. Суд поверил и сократил отстранение. Отбыв срок, Пуэрта поиграл еще полтора года.

Филиппо Воландри

Изначальный вердикт: дисквалификация на 3 месяца за сальбутамол

Вердикт CAS: отмена изначального

Итальянца отстранили в январе 2009-го за допинг-пробу, которую он сдал в марте 2008-го. Кроме того, по решению трибунала у него отняли все очки и призовые, которые он заработал с момента положительной пробы до начала дисквалификации.

Сальбутамол попал в его организм через лекарство от астмы – на использование которого у него было оформлено терапевтическое исключение. Но антидопинговый трибунал посчитал, что он нарушил условия этого исключения.

CAS встал на сторону игрока и полностью отменил дисквалификацию и аннулирование результатов.

Виктор Троицки

Изначальный вердикт: дисквалификация на 18 месяцев за отказ сдать допинг-пробу

Вердикт CAS: дисквалификация на год

На турнире в Монте-Карло в 2013-м Троицки должен был сдать кровь после поражения – но не сделал этого из-за плохого самочувствия. Он сдал только анализ мочи, в котором допинга не обнаружили.

Троицки утверждал, что говорил о плохом самочувствии допинг-офицеру и тот велел ему написать письмо с объяснениями – и тогда ему ничего не будет. Но в итоге было.

CAS рассмотрел его апелляцию и сократил отстранение с мотивировкой: «Игрок нарушил антидопинговые правила, но его вина несущественна».

Троицки говорил, что это решение «ставит крест на моей мечте быть топ-игроком». На тот момент он был 53-й ракеткой мира. Но после возвращения он вернулся в топ-20 и выигрывал титулы.

Микаэль Имер

Изначальный вердикт: простить за 3 пропущенных допинг-пробы за 12 месяцев

Вердикт CAS: дисквалификация на 18 месяцев

Как и любые спортсмены, теннисисты должны уведомлять, где они будут в течение часа каждый день – чтобы у них могли брать внесоревновательные допинг-пробы. Имер три таких пробы пропустил.

Изначально антидопинговый трибунал его дисквалифицировать не стал, но ITF оспорила это решение – и CAS отстранил его на полтора года. Причем суд опубликовал информацию, что Имер соврал во время рассмотрения дела. Он утверждал, что пропустил одну пробу, потому что сидел с больным младшим братом. Но выяснилось, что в тот момент его брат играл турнир.

После новости о дисквалификации Имер заявил, что завершит карьеру – но потом передумал.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Grant Halverson, Minas Panagiotakis, Matt Roberts, Brian Bahr, Matthew Stockman, Julian Finney, Dmitry Korotayev, Lars Baron, Koichi Kamoshida, Clive Brunskill

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