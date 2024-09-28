WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Пока в субботу Янник Синнер боролся с Романом Сафиуллиным за выход в четвертьфинал турнира ATP в Пекине , Международное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что оспорит решение по допинговому делу итальянца в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что это значит?

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Напомним, ранее в этом году Синнер дважды сдал допинг-пробы, в которых были обнаружены метаболиты запрещенного анаболического стероида клостебола. Теннисист объяснил, что вещество попало в его организм с рук его физиотерапевта во время массажа (тот обработал порез у себя на пальце спреем с клостеболом, а у Синнера на теле были микроцарапины от дерматита, через которые и произошло заражение).

Мы обо всем этом узнали пять недель назад, когда Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) внезапно объявило, что Синнер ни в чем не виноват – ни в умышленном нарушении антидопинговых правил, ни в халатности, приведшей к такому нарушению.

В самом решении ITIA не было ничего необычного – в теннисе так решают довольно часто. Недоумение и возмущение вызвала в первую очередь отличная от обычной процедура, по которой рассматривали дело Синнера: об обнаруженном у него допинге не сообщали, его временные дисквалификации оперативно отменяли, так что он даже не пропускал турниры, а защищавший его адвокат ранее представлял интересы ITIA в другом допинговом деле.

Значит ли это, что теперь WADA своей апелляцией хочет исправить эти непоследовательности, допущенные ITIA? Не похоже.

В пресс-релизе WADA информации довольно мало, но из него следует, что апелляцию в CAS подали в четверг 26 сентября, а главное – что оспаривается не версия защиты и не процедура, а только вердикт об «отсутствии вины и халатности». По версии WADA, он не соответствует действующим правилам, то есть Синнер должен нести ответственность за действия членов своей команды.

WADA требует для Синнера дисквалификацию от одного до двух лет, но странным образом – не аннулирования каких-либо дополнительных результатов, кроме уже отмененного ITIA полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (после положительной пробы выиграл четыре титула, включая два «Мастерса» и «Шлем»). Получается, агентство соглашается, что запрещенное вещество не дало Синнеру соревновательного преимущества, но, вероятно, хочет дисквалифицировать его за то, что он допустил попадание клостебола к себе в организм.

В Пекине Синнер обыграл Сафиуллина 3:6, 6:2, 6:3 и вышел в 13-й четвертьфинал сезона.

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang/Getty Images; East News /AP Photo/Kirsty Wigglesworth