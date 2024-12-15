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Глава WADA о том, что Синнера оправдали по допинговому делу: «На спортсмене все равно лежит часть ответственности за случившееся»

Решение по допинговому делу Янника Синнера не будет принято до конца года.

«До конца года ничего не изменится. Было принято решение, что Синнер невиновен. Наша позиция в том, что на спортсмене все равно лежит часть ответственности за случившееся перед другими людьми. Так что именно этот юридический момент будет обсуждаться в CAS», – сказал гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoЯнник Синнер
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