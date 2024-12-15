Глава WADA о том, что Синнера оправдали по допинговому делу: «На спортсмене все равно лежит часть ответственности за случившееся»
Решение по допинговому делу Янника Синнера не будет принято до конца года.
«До конца года ничего не изменится. Было принято решение, что Синнер невиновен. Наша позиция в том, что на спортсмене все равно лежит часть ответственности за случившееся перед другими людьми. Так что именно этот юридический момент будет обсуждаться в CAS», – сказал гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?
WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем