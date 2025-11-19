Пегула о Сафине: «Он вернулся в тур в роли весельчака – и оказался невероятно ярким. Ему действительно все равно, что о нем подумают»
Шестая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о возвращении в тур Марата Сафина. В этом сезоне двукратный чемпион «Больших шлемов» стал тренером Андрея Рублева.
«Он вернулся в тур в роли весельчака – и оказался невероятно ярким. Ему действительно все равно, что о нем подумают, и именно поэтому он такой смешной и невероятно открытый со всеми.
Марат не стоит в стороне, не молчит – он общается, шутит, поднимает настроение. У него потрясающее чувство юмора.
Я разговаривала с ним и ловила себя на мысли: я просто сижу и беседую с Маратом Сафиным.
Ты помнишь его по телевизору, помнишь его игроком, которым восхищалась в детстве – и вдруг он рядом, шутит, ведет себя очень непринужденно. Это забавное и немного странное ощущение», – сказала Пегула в подкасте The Player’s Box.