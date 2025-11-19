12

Федерер в 2026-м будет введен в Зал теннисной славы

Федерер войдет в Зал теннисной славы в 2026 году.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер в 2026 году войдет в Международный зал теннисной славы. Церемония пройдет 27-29 августа в Ньюпорте.

Федерер – 20-кратный чемпион «Больших шлемов». Он держит рекорд по числу побед на «Уимблдоне» – восемь титулов, а также входит в число тех, кто завоевывал US Open рекордные пять раз.

Ему принадлежит рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга подряд – 237. Всего Федерер был первой ракеткой 310 недель, это второй результат после Новака Джоковича.

Швейцарец выиграл 103 турнира ATP – большее количество титулов в истории имеет только Джимми Коннорс (109). Среди достижений Федерера также золото в парном разряде на Олимпиаде-2008 и победа на Кубке Дэвиса-2014.

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Он провел последний матч на Кубке Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем.

Федерера вводят в Зал славы. Но почему только сейчас, он же величайший?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisHalloFame
