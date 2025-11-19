Радукану пропустит выставочные турниры в Ньюарке и Майами из-за травмы
Радукану не выступит на декабрьских выставочных турнирах в США.
29-я ракетка мира Эмма Радукану не сыграет на выставочных турнирах, которые пройдут 7 и 8 декабря в Ньюарке и Майами.
Причиной стала травма правой стопы.
В США Радукану должна была сыграть два матча с Амандой Анисимовой. Ее заменит Джессика Пегула.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @tntsports
