Радукану пропустит выставочные турниры в Ньюарке и Майами из-за травмы

Радукану не выступит на декабрьских выставочных турнирах в США.

29-я ракетка мира Эмма Радукану не сыграет на выставочных турнирах, которые пройдут 7 и 8 декабря в Ньюарке и Майами.

Причиной стала травма правой стопы.

В США Радукану должна была сыграть два матча с Амандой Анисимовой . Ее заменит Джессика Пегула .