Аманда Анисимова: «Практически весь год чувствовала искреннюю радость – как дома, так и в дороге. И для меня это главная победа в 2025-м»

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова подвела итоги сезона.

В 2025 году американка выиграла тысячники в Дохе и Пекине, а также дошла до финала «Уимблдона » и US Open .

«И вот так мой сезон-2025 подошел к концу 🥹🫶🏼.

Этот год вместил в себя все: достижения, тяжелые поражения, моменты катарсиса, новые города, уроки, теплые воспоминания и знакомства с потрясающими людьми – и еще многое между строк. Но одно знаю точно: мой 2025-й не был бы таким, и уж точно не был бы таким особенным, если бы не невероятные люди рядом со мной. Моя семья, моя уникальная команда, моя система поддержки – лучшие друзья, болельщики, спонсоры и все, кого я люблю и без кого не представляю эту суматошную жизнь.

Я практически весь год чувствовала искреннюю радость – как дома, так и в дороге. И для меня это главная победа в 2025-м. Очень хочу повторить все это в следующем году», – написала Анисимова в инстаграме.

