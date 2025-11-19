Зверев о настрое на плей-офф Кубка Дэвиса: «У нас хорошие шансы, мы можем выиграть турнир»

Александр Зверев: мы можем выиграть Кубок Дэвиса.

Третья ракетка мира Александр Зверев поделился настроем на плей-офф Кубка Дэвиса. В четвертьфинале сборная Германии сыграет с Аргентиной.

– Саша, мы видели, что многие игроки в прошлом использовали успех в финале Кубка Дэвиса как трамплин в новый сезон. Для вас успешное выступление здесь будет хорошим стартом 2026 года, или вы воспринимаете турнир как отдельное событие под занавес сезона?

– Конечно, хотелось бы повторить путь Янника и других ребят в последние годы.

Но сезон был длинным для всех, год получился тяжелым. И я рад быть в этой команде. У нас отличный состав, и мы с нетерпением ждем возможности выйти на корт.

Если честно, я считаю, что у нас хорошие шансы в ближайших матчах. Надеюсь, мы сможем это доказать.

– Саша, что заставляет вас приезжать сюда? В Турине вы называли турнир выставочным. Но все же вы в составе. Вам действительно хочется играть за сборную? Вам комфортно здесь?

– Судя по тому, как вы сформулировали вопрос, вы явно рассчитываете на [горячую] цитату.

Мне действительно приятно быть здесь, в этой команде – я уже говорил об этом. Единственная причина моего участия – это именно команда. И да, я по-прежнему считаю, что прежний формат Кубка Дэвиса был лучше. Я говорил об этом и буду говорить. Это была история, это была уникальная атмосфера домашних и выездных матчей.

Но я люблю эту команду и понимаю: мы не становимся моложе. Мы хотим добиться успеха вместе, и у нас осталось не так много лет именно в этом составе. Поэтому я здесь.

И я действительно верю, что у нас отличная команда. Мы можем выиграть этот турнир, и я с нетерпением жду, когда мы вместе выйдем на корт, – сказал Зверев на пресс-конференции.

