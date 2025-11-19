  • Спортс
Муте о неудачном твинере в матче с Коллиньоном: «Когда получалось, меня называли гением. Сейчас, наверное, назовут клоуном. Я сам себя так чувствую»

Муте после ошибки в матче Кубка Дэвиса: чувствую себя клоуном.

Корентен Муте прокомментировал эпизод из матча с Рафаэлем Коллиньоном в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Француз при счете 6:2, 5:6 15-15 вместо того, чтобы забить легкий смэш, выполнил твинер и ошибся.

В итоге он проиграл тот гейм – и вместе с ним второй сет. В итоге Коллиньон победил со счетом 2:6, 7:5, 7:5, а Бельгия позднее выиграла и вторую одиночку.

«Что я должен сказать? Был ли это лучший выбор в той ситуации? Не уверен. Но я выполнял этот удар много раз. Когда получалось, меня называли гением. Сейчас, наверное, назовут клоуном. Я сам себя так чувствую.

Думаю, это было проявление стресса, напряжения. В том гейме я чувствовал себя зажатым. Поэтому на такое и решился. Принимать правильные решения тяжело. Такой удар выглядит глупо. Даже для меня.

Это было важное очко. Было бы умнее закончить розыгрыш ударом с лета. Я сказал себе, что больше так делать не могу. Если бы я мог переиграть этот момент, я бы поступил иначе.

В то же время очень легко критиковать, когда не получилось, но говорить, что это отличный удар, когда я попадаю. Так что я стараюсь себя особо не корить.

При этом я должен быть честным с собой – выбирать удары я могу намного лучше», – сказал Муте на пресс-конференции.

«Чувствую себя клоуном». Неудачно выпендрился – и твоя сборная вылетела с Кубка Дэвиса

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
