Хьюитт провел и выиграл первый матч с 2020-го. Он вместе с сыном отдал соперникам один гейм

Хьюитт провел и выиграл первый матч с 2020-го.

Экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт провел первый официальный матч с Australian Open -2020.

44-летний австралиец в паре с сыном Крузом обыграл Хейдена Джонса и Павле Маринкова на «Челленджере» в Сиднее – 6:0, 6:1.

Крузу 16 лет, он 759-я ракетка мира в одиночке и 881-я – в паре.

Напомним, Хьюитт-старший завершил карьеру в январе 2016-го, но в 2018-2020-м он играл в парном разряде.

Сафин, Давыденко, Налбандян и другие теннисисты нашей юности – что они сейчас делают?