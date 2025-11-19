Хьюитт провел и выиграл первый матч с 2020-го. Он вместе с сыном отдал соперникам один гейм
Экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт провел первый официальный матч с Australian Open-2020.
44-летний австралиец в паре с сыном Крузом обыграл Хейдена Джонса и Павле Маринкова на «Челленджере» в Сиднее – 6:0, 6:1.
Крузу 16 лет, он 759-я ракетка мира в одиночке и 881-я – в паре.
Напомним, Хьюитт-старший завершил карьеру в январе 2016-го, но в 2018-2020-м он играл в парном разряде.
