Федерер о включении в Зал славы: «Для меня огромная честь оказаться в одном ряду с величайшими чемпионами нашего спорта»

Федерер прокомментировал свое включение в Зал теннисной славы.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер отреагировал на включение в Зал теннисной славы.

Он станет вторым представителем Швейцарии после Мартины Хингис , которую ввели в 2013 году.

«Для меня огромная честь быть избранным в Международный зал теннисной славы и оказаться в одном ряду с величайшими чемпионами нашего спорта. На протяжении всей карьеры я глубоко уважал историю тенниса и тех, кто прокладывал путь до меня. Узнать эту новость в Федерации тенниса Швейцарии, в окружении молодых игроков – там, где когда-то начался мой собственный путь, – было по-настоящему символично.

Быть отмеченным таким образом – спортом и своими коллегами – невероятно приятно и очень трогательно. С нетерпением жду августа и поездки в Ньюпорт, чтобы вместе с теннисным сообществом отпраздновать этот особенный момент», – сказал Федерер.